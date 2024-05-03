Elazığ İl Genel Meclisi'nde köy yolları ödeneği AFAD'a araç alımı için kullanılacak - Son Dakika
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Elazığ İl Genel Meclisi'nde köy yolları ödeneği AFAD'a araç alımı için kullanılacak

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Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında, köy yollarının yapımı için ayrılan ödenek AFAD'a hizmet aracı alımı için kullanılması teklifi kabul edildi. MHP'nin itirazına rağmen yapılan oylama sonucunda araç alımı önerisi kabul edildi.

03.05.2024 18:36
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(ELAZIĞ)- Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında köy yollarının yapımı için ayrılan 4 milyon 854 bin 958 lira ödeneğin, 2 milyon 300 bin lirasının AFAD'a hizmet aracı alımı için kullanılması teklifi Cumhur İttifakı arasında krize yol açtı. Köy yollarının yapımı için ayrılan paranın AFAD'a araç alımında kullanılması MHP'nin itirazına rağmen kabul edildi.

Elazığ Özel İdaresi Meclisi mayıs ayı toplantısı yapıldı. 2023 bütçesinde İl Özel İdaresi'ne bozuk köy yollarının yapımı için ayrılan ödeneğin AFAD'da hizmet aracı alımı için aktarılması talebi görüşüldü.

ARAÇ ALIMI İÇİN KULLANILMASINA MHP TEPKİ GÖSTERDİ

AFAD'ın daha önce makam aracı almak için talepte bulunduğunu, tepkiler sonrasında AFAD'ın makam aracı taleplerini hizmet aracına çevirdiğini belirten MHP Sivrice İl Genel Meclisi üyesi ve Grup Sözcüsü Raif Aslan, şunları söyledi:

"Ben burada şunu görüyorum demek ki böyle bir araca ihtiyacımız yok, biz bu parayı kullanalım çünkü makam aracından hizmet aracına döndürdünüz. Ondan dolayı biz şu an grup olarak oy kullanacağız. Yani burada ben bunun ihtiyaç olduğundan değil de biz bu parayı burada kullanalım diye yani bir şekilde özel idareden alıp kullanalım diye, ben öyle görüyorum. Ben depremi en yüksek yaşayan ilçelerden birinin il genel meclis üyelerinden birisiyim. İlçemizde biz hala çadır, konteyner sıkıntısı çekiyoruz. Bugün Düzbahçe köyümüzde kışın oturan olmadığından dolayı veya çocukları okula gittiği için ikametgahının burada olduğundan dolayı yazın köylerine gidemiyorlar. Biz bir konteyner alamazken, bir çadır alamazken 2 milyon 300 bin gibi bir para biz bugün araca veriyoruz ve buna halen daha lüks araç demiyoruz. 2 milyon 300 bin para veriyoruz lüks araç değil diyoruz. Ben lüks araç olduğunu düşünüyorum ve köylerimizde ilçelerimizde konteyner, çadır taleplerimize cevap veremezken böyle bir şeyi doğru bulmuyorum."

Yapılan görüşmelerin ardından MHP'nin red oyuna rağmen araç alımı önerisi kabul edildi.

Elazığ İl Genel Meclisi\'nde köy yolları ödeneği AFAD\'a araç alımı için kullanılacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ İl Genel Meclisi'nde köy yolları ödeneği AFAD'a araç alımı için kullanılacak - Son Dakika

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