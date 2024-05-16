Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için anlamlı bir çalışma yaptı. Bu çerçevede ekipler tarafından kent genelindeki billboardlara, 'Silah atma hayat karartma, düğünlerde sevdikleriniz hedef olmasın ve hiçbir mermi havada kalmaz' yazılı grafikler yerleştirildi. Billboardlar, görselleri ve verdiği mesaj ile büyük dikkat çekti. - ELAZIĞ

16.05.2024 09:25
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için anlamlı bir çalışma yaptı. Bu çerçevede ekipler tarafından kent genelindeki billboardlara, "Silah atma hayat karartma, düğünlerde sevdikleriniz hedef olmasın ve hiçbir mermi havada kalmaz" yazılı grafikler yerleştirildi. Billboardlar, görselleri ve verdiği mesaj ile büyük dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, maganda kurşunlarına karşın vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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