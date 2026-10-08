Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü intiharı önleme toplantısında tedbirleri karara bağladı - Son Dakika
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü intiharı önleme toplantısında tedbirleri karara bağladı

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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü intiharı önleme toplantısında tedbirleri karara bağladı
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Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında intiharı önleyici çalışmalar gözden geçirildi. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedefleri doğrultusunda risk grupları ele alındı, alınacak tedbirler karara bağlandı.

Elazığ'da düzenlenen toplantıda, intiharı önlemeye yönelik kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, intiharların önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması ve intihar vakalarının önüne geçilmesi amacıyla "İntiharı Önleme İl Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığında düzenlenen toplantıya; kurul üyesi kamu kurumlarının yetkilileri, idareciler ve ilgili birimlerde görev yapan çalışanlar katıldı.Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, intihar açısından risk grupları ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. İntiharı önlemeye yönelik kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca, intiharların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların etkinliğinin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar ve alınması gereken tedbirler kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda karara bağlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü intiharı önleme toplantısında tedbirleri karara bağladı - Son Dakika
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