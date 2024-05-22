Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi'nde GES projesi için tahsis edilen arsa geri alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi'nde GES projesi için tahsis edilen arsa geri alındı

Geniş Video İzle

Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi'nde önceki yönetimde GES projesi için tahsis edilen arsa kaymakamlık tarafından geri alındı. Karakoçan Belediye Eş Başkanı tepki gösterdi.

22.05.2024 11:42  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den DEM Parti'ye geçen Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi'nde önceki yönetimde GES projesi için belediyeye tahsis edilen 20 dönümlük arsa kaymakamlık tarafından geri alındı. Duruma tepki gösteren Karakoçan Belediye Eş Başkanı Cafer Oğur, "Beş sene sesini çıkarmayıp biz geldiğimizde böyle bir tasarrufta bulunması bizleri üzüyor. Sonuç olarak mülki amirdir. Bizi cezalandırırken farkında olmadan bütün Karakoçan'ı cezalandırıyor" dedi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçe belediyesi Eş Başkanları Cafer Oğur ve Songül Düzgün ilçe kaymakamı Osman Oğuz Ekşi tarafından muhatap alınmadıklarını, randevu taleplerine cevap verilmediğini ve çalışmalarının engellendiğini söylediler.

"GES için tahsis edilen arsayı kaymakamlık geri aldı"

Cafer Oğur, şöyle konuştu:

"En basit bir GES projesi. Bizden önceki belediye başkanı Ayhan Akbaba'nın burada bir çalışması olmuştu, proje kabul edilmişti. Seçimden 20 gün önce burada halka bir açıklama yapmışlardı. Güzel bir projeydi en azından elektrik ve enerji ihtiyacını buradan karşılayabilecektik. Karakoçan ayda 600 bin lira elektrik parası ödüyor sadece kuyulardan su çekmek için. Bu GES projesinden hem elektriğimizi karşılayacaktı hemde beş sene sonra tamamıyla bu projenin bize kalacağını zaten biliyorduk. Geldiğimiz günden beri yazışmalar yaptık ama bir türlü ulaşamadık, projemiz kabul olduğu halde bize iki gün önce kaymakam tarafından bir mektup geldi. Bize tahsis edilen arsanın çalışma yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildiği ancak çalışma yapılmış. İki yıllığına tahsis edilmişse 2021 yılında mevcut belediye yönetiminden almaları lazımdı. Ama ne hikmetse beş sene sesini çıkarmayıp biz geldiğimizde böyle bir tasarrufta bulunması bizleri üzüyor. Sadece bize değil, Karakoçan halkına yapılmış bir zulüm olarak görüyorum."

Elazığ\'ın Karakoçan Belediyesi\'nde GES projesi için tahsis edilen arsa geri alındı
Kaynak: ANKA

Kaymakamlık, Karakoçan, Elazığ, Belediye, Enerji, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi'nde GES projesi için tahsis edilen arsa geri alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Orta Doğu’daki bir mağaza açılışına davet edildi ancak teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Orta Doğu'daki bir mağaza açılışına davet edildi ancak teklifi reddetti
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi'nde GES projesi için tahsis edilen arsa geri alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement