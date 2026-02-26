Elazığ'ın Eski Mahallelerinden Nailbey'de Yurttaşlar Kentsel Dönüşüm İçin Yardım İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'ın Eski Mahallelerinden Nailbey'de Yurttaşlar Kentsel Dönüşüm İçin Yardım İstiyor

26.02.2026 11:07  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi sakinleri, 2023 ve 2020 yılındaki depremler sonrası hasar gören binalarının yenilenmesi için devletten destek talep ediyor. Muhtar ve mahalle sakinleri, yerinde dönüşüm ve uygun ödeme koşulları sağlanmasını istiyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın en eski merkez mahallelerinden Nailbey'de vatandaşlar kentsel dönüşüm kapsamında binalarının yenilenmesini istiyorlar. 2020 ve 2023 yılındaki depremlerden sonra mahallede birçok binanın yıkıldığını veya hasarlı olduğu için boşaltıldığını belirten muhtar Murat Ataş, "Mahallemiz için en azından bir dönüşüm kampanyası başlatmamız lazım. Bu yerinde dönüşüm olabilir, faizsiz kredi olabilir. Bunu en kısa süre içerisinde tamamlamamız lazım" dedi.

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi sakinleri, 2020 ve 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından hasar gören evlerini artan maliyetler nedeniyle yeniden yaptıramadıklarını belirterek devletten destek talep etti. Mahalle sakinleri, TOKİ konutlarının şehir merkezine uzak olması nedeniyle vatandaşların kendi mahallelerine dönmek istediğini ve yerinde dönüşüm ya da uygun ödeme koşulları sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Mahalle sakini Oktay Kılıç yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Burası çok eski mahalle. 1975 yılından beri bu mahallede ikamet ediyoruz. Maliyetlerden dolayı insanlar evlerini yaptıramıyorlar. Devletin buraya el atmasını istiyoruz, TOKİ'nin yaptığı gibi. Devlet büyüklerimiz gelsinler oturalım. Belediye başkanı söz verdi ama gerçekleşmedi. Milletvekillerimiz, bakanlarımız gelsin, mahalleyi görsünler. Biz mağduruz."

"Müteahhidin ödeme koşuları çok zor"

Nailbey Mahallesi Muhtarı Murat Ataş  ise mahallede birçok bina ve arsanın atıl hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Elazığ ve Kahramanmaraş depreminden sonra yıkılan çok binalarımız var. Boş arazilerimiz çok. Biz sadece burada 5 vekilimizin de bakanlığa gitmesini talep ediyoruz. Mahallemiz için en azından bir dönüşüm kampanyası başlatmamız lazım. Bu yerinde dönüşüm olabilir, faizsiz kredi olabilir. Bunu en kısa süre içerisinde tamamlamamız lazım. Herkes göç etti. Bundan dolayı da mahallemizde bir an önce kentsel dönüşümün olmasını istiyoruz. Çünkü depremden sonra çok boş alanlarımız var, yıkılmış atıl bir durumda duruyor. Belediye başkanı Nailbey Mahallesi'nde 8 ada içerisinde bir kentsel dönüşüm gerçekleştirecekti. Bu konuda bir bedel vardı, o bedeli ödemek zorundaydılar. Vatandaşımızın bütçe sorunları olduğu için ödemede sıkıntı yaşadıkları için artık son aşamada başvuruyu kabul etmediler 'ödeyemeyiz' dediler. Çünkü bir vade yoktu 5-6 taksitlik bir mevzu vardı. 2 yıl içerisinde vatandaş da bu parayı ödeyemeyeceği için çok başvuruda bulunmadılar. Sayın vekillerimizden de bir an önce bunun takip etmelerini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Belediye, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'ın Eski Mahallelerinden Nailbey'de Yurttaşlar Kentsel Dönüşüm İçin Yardım İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:39:00. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'ın Eski Mahallelerinden Nailbey'de Yurttaşlar Kentsel Dönüşüm İçin Yardım İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.