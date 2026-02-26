Elazığ'ın Eski Mahallelerinden Nailbey'de Yurttaşlar Kentsel Dönüşüm İçin Yardım İstiyor

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın en eski merkez mahallelerinden Nailbey'de vatandaşlar kentsel dönüşüm kapsamında binalarının yenilenmesini istiyorlar. 2020 ve 2023 yılındaki depremlerden sonra mahallede birçok binanın yıkıldığını veya hasarlı olduğu için boşaltıldığını belirten muhtar Murat Ataş, "Mahallemiz için en azından bir dönüşüm kampanyası başlatmamız lazım. Bu yerinde dönüşüm olabilir, faizsiz kredi olabilir. Bunu en kısa süre içerisinde tamamlamamız lazım" dedi.

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi sakinleri, 2020 ve 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından hasar gören evlerini artan maliyetler nedeniyle yeniden yaptıramadıklarını belirterek devletten destek talep etti. Mahalle sakinleri, TOKİ konutlarının şehir merkezine uzak olması nedeniyle vatandaşların kendi mahallelerine dönmek istediğini ve yerinde dönüşüm ya da uygun ödeme koşulları sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Mahalle sakini Oktay Kılıç yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Burası çok eski mahalle. 1975 yılından beri bu mahallede ikamet ediyoruz. Maliyetlerden dolayı insanlar evlerini yaptıramıyorlar. Devletin buraya el atmasını istiyoruz, TOKİ'nin yaptığı gibi. Devlet büyüklerimiz gelsinler oturalım. Belediye başkanı söz verdi ama gerçekleşmedi. Milletvekillerimiz, bakanlarımız gelsin, mahalleyi görsünler. Biz mağduruz."

"Müteahhidin ödeme koşuları çok zor"

Nailbey Mahallesi Muhtarı Murat Ataş ise mahallede birçok bina ve arsanın atıl hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Elazığ ve Kahramanmaraş depreminden sonra yıkılan çok binalarımız var. Boş arazilerimiz çok. Biz sadece burada 5 vekilimizin de bakanlığa gitmesini talep ediyoruz. Mahallemiz için en azından bir dönüşüm kampanyası başlatmamız lazım. Bu yerinde dönüşüm olabilir, faizsiz kredi olabilir. Bunu en kısa süre içerisinde tamamlamamız lazım. Herkes göç etti. Bundan dolayı da mahallemizde bir an önce kentsel dönüşümün olmasını istiyoruz. Çünkü depremden sonra çok boş alanlarımız var, yıkılmış atıl bir durumda duruyor. Belediye başkanı Nailbey Mahallesi'nde 8 ada içerisinde bir kentsel dönüşüm gerçekleştirecekti. Bu konuda bir bedel vardı, o bedeli ödemek zorundaydılar. Vatandaşımızın bütçe sorunları olduğu için ödemede sıkıntı yaşadıkları için artık son aşamada başvuruyu kabul etmediler 'ödeyemeyiz' dediler. Çünkü bir vade yoktu 5-6 taksitlik bir mevzu vardı. 2 yıl içerisinde vatandaş da bu parayı ödeyemeyeceği için çok başvuruda bulunmadılar. Sayın vekillerimizden de bir an önce bunun takip etmelerini istiyoruz."