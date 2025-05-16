Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde Altyapı Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde Altyapı Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ\'ın Sarayatik Mahallesi\'nde Altyapı Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde süregelen su kesintileri, muhtar Aytaç Şahinoğlu'nun girişimiyle belediye tarafından başlatılan altyapı çalışmalarıyla çözülüyor. Mahalleliler, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

16.05.2025 12:17  Güncelleme: 12:22
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Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde su kesintileri, muhtarın girişimiyle belediye tarafından başlatılan altyapı çalışmalarıyla çözülüyor. Muhtar Aytaç Şahinoğlu ve mahalle esnafı, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde yaşanan su kesintileri, mahalle muhtarının girişimiyle çözüme kavuşuyor. Mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu'nun, sürekli yaşanan su arızalarını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na iletmesi üzerine belediye ekipleri hızla harekete geçti. Altyapı sorunlarına yönelik başlatılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Altyapı onarımı ve saha çalışmalarından memnuniyetini dile getiren muhtar Şahinoğlu, "Elazığ Belediyesi tarafından mahallemizde altyapı çalışması yürütülmekte. Yaklaşık 50 yıl önce, rahmetli Mustafa Temizer zamanında bir altyapı çalışması yapılmıştı. Ondan sonra, herhangi bir çalışma yürütülmemişti. Sürekli mahallemizde borular patlıyordu. Bununla beraber sularımız kesiliyordu. Elazığ Belediyesi Su Arıza Müdürlüğü ekipleri patlayan boruları tamir ediyordu. Biz bu konuyu Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na ilettik. Başkanımız da bizlere, 'Elazığ'ın kangrenleşmiş sorunu olan ciddi problemlerinden olan altyapı çalışmalarını inşallah yapacağım. Yaptıktan sonra da, sularınız kesilmeyecek, vatandaşlarımız temiz su içecek" demişti. Belediye Başkanımız sağ olsun altyapı çalışmaları 1 buçuk senedir devam ediyor. Biz bunun faydalarını da görüyoruz. Altyapı çalışmaları bittiği zaman bizler inanıyoruz ki, hiçbir zaman sular kesilmeyecek. Vatandaşımız memnun, çünkü suyun kıymetini biliyor. İnşallah, bu çalışmalar kalıcı bir çözüm olacaktır. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Mahalle Esnafı Nevzat Saylan da "Sarayatik Mahallesi'nde 10 yıllık esnafım. Mahallemizde sularımız sürekli kesiliyordu. Muhtarımız sağ olsun, Belediye Başkanımıza bu sorunu iletti. Sağ olsunlar başkanımızı ekibiyle birlikte, altyapı çalışmalarına gireceklerini ifade etti. Altyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sularımızın artık kesilmeyeceğini söylediler. Bu kapsamda, çalışmalar devam etmekte. Belediye başkanımıza yapmış oldukları hizmetten ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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