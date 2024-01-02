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Elazığ İtfaiye Müdürü: Her evde yangın tüpü olmalı - Son Dakika
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Elazığ İtfaiye Müdürü: Her evde yangın tüpü olmalı

Elazığ İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, her evde mutlaka bir yangın tüpü bulunması gerektiğini belirtti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de soba ve doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Bacaların temizlenmesi, kullanılan yakıtlara dikkat edilmesi ve her evde yangın söndürme cihazının bulunması gerektiği vurgulandı.

Elazığ İtfaiye Müdürü: Her evde yangın tüpü olmalı
02.01.2024 - 10:41,
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Elazığ İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, vatandaşları kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarırken, her evde mutlaka bir yangın tüpünün olması gerektiğini belirtti.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soba ve doğalgaz kullanımının başlaması ile birlikte vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kış aylarına hazır girilmesi gerektiğini dile getiren İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, "Kışa hazırlanırken de öncelikle bacalarımızı mutlaka temizlettirmemiz lazım. Sobalı bacaları yılda 2 defa kaloriferli bacaların da yıllık olarak uzman ekipler tarafından temizlettirilerek kontrol edilmesi lazım. Bacalarımızın sağlam, içlerinin ve dışlarının sıvalı olması lazım. Kısaca bacalarımızın standartlara uygun olmasına son derece dikkat etmemiz lazım. Rüzgarlı havalarda sobayı söndürmeden uyumamalıyız. Buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ters bir rüzgarda soba tüttüğü zaman karbonmonoksit gazları eve dolar ve evde kalan ailelerimiz ciddi manada zehirlenme yaşar" diye konuştu.

Kullanılan yakıtlara da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Başgün, "Aşırı derecede karbonmonoksit gazı salgılayan yakıtları kullanmamız bizim için son derece emniyetli ve önemlidir. Mangal yapan vatandaşlarımız daha sonra ısınmak için o közü alıyorlar ama o ateşi evin içerisinde bulunan sobaya bıraktığın zaman karbonmonoksit gazı olduğu gibi evin içerisine yayılıyor. Hem ısınmak için kullandığımız ısıtıcılar hem de su ısıtma cihazları tehlike arz etmektedir. Aynı prizde birden fazla elektrikli cihazı beslememek lazım. Binaların tesisatı aydınlatmaya göre yapılmış sen ona aşırı yüklenirsen kısa devre yapar. Her evde mutlaka bir yangın söndürme cihazının olması lazım. Yangın anında ilk müdahale edecek kişi o evde yaşayanlardır. O yüzden biraz bilinçli ve dikkatli olursak yangın dediğimiz afeti eninde sonunda başımızdan def edeceğiz. Elazığ'da bin 600'e yakın yangın yaşamışız. Bu benim başıma gelmemişse komşumun başına gelmiş o yüzden tedbir alacağız. İtfaiye olarak her zaman görevimizin başındayız ama bir yangının vermiş olduğu zarar vardır bir de itfaiye ekiplerinin yangın esnasında vermiş olduğu zarar var. O yüzden bunun önüne geçebilmek için kendimizi ve ailemizi koruyabilmemiz için tedbirimizi zamanında almamız lazım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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