Çiçek, yaptığı açıklamada, besicilikte artan üretim maliyetlerine dikkati çekti. Yem fiyatlarındaki artışın üreticileri zarara uğrattığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"15 Haziran 2026, yem çuvalı 750 TL, 10 Eylül 2026 yem çuvalı 950 TL, bugün 1050 TL. 15-20 yıl önce arpa mı, fenni yem mi diye tartışmalar olurdu. Fiyatları dengeli giderdi, aralarında en fazla yüzde 10 fiyat farkı olurdu. Bugün yem, arpadan yüzde 30 pahalı olmuştur. TMO arpa satışı 14-14,5 TL, yem ise 21 TL civarında. TMO 209 bin ithal mısır ihalesi yapacak."

"YEM FİYATLARI 15 HAZİRAN'DAN BU YANA YÜZDE 40 ZAMLANDI"

Yem fabrikalarının fiyat artışlarına da değinen Çiçek, fabrikaların çuval başına ortalama 50 TL zam yaptığını belirtti.

Çiçek, "Mısır ihalesi bitiyor. Önceleri kredi kartı ödemelerinde komisyon ve zorluk çıkaran yemciler şimdi boy boy ödemelerde kredi kartı kampanyaları başlatmış durumda. 15 Haziran'dan bugüne yem fiyatları yüzde 40 zamlanmıştır. Üreticiler enflasyonun yüzde 30-40 olduğu, TL'nin değerli olduğu ortamda şu an zarar etmekte ve zarar da edecektir" dedi.

"YEMLERİN BESİN DEĞERLERİ DENETLENSİN"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerine yönelik denetimlerini takdirle karşıladıklarını belirten Çiçek, "Yemlerin protein-enerji ve tüm değerleriyle gerçek anlamda denetimlerinin yapılması konusunda kamuoyunun aydınlatılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Yem fabrikalarının büyüyerek holdingleştiğini belirten Çiçek, "Sonuçta yem döl atmıyor, hasta olmuyor, ölmüyor, şapa yakalanmıyor, fiyat baskısı görmüyor. Üreticilerin sırtından büyüdükçe büyüyorlar. İlk 500 sanayi firmaları içinde onlarca yem firmaları olması en güzel örneğidir" dedi.

Üreticilerin sürekli zarar etmesinin hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirten Çiçek, "Eğer üreticiler zarar etmeyi alışkanlık haline getirirse kimse üretmeyecek, yemler kime satılacak? Siz hiç yem fabrikasının battığını gördünüz mü? Oysa yıllarca süt ve besi üretiminde batanların sayısını sayacak bir sayaç daha bulunmadı" diye konuştu.

TMO'YA ARPA VE MISIR SATIŞI İÇİN ÖDEME ÇAĞRISI

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilere arpa ve mısır tedarikinde önemli rol üstlendiğini belirten Çiçek, "TMO 15 yıldır sağ olsun üreticilere arpa-mısır tedariği yaparak; onları tefecinin, stokçunun ve tüccarın insafından kurtarmıştır. Arpa-mısır satışlarının üreticilere satışında teminat mektubu ya da kredi kartına taksitli satış yapmalıdır" dedi.