Elazığ Kurban Bayramı\'nda Sessizliğe Büründü

Elazığ kent merkezi Kurban Bayramı dolayısıyla sessizliğe büründü.

Elazığ'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve köylere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Birçok iş yerinin kapandığı kent merkezinde sakinlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde rahatlıkla gidecekleri yerlere ulaştı. Kentin işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde ise trafiğin olmaması dikkat çekti. - ELAZIĞ