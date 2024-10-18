Elazığ Oto Show Başlıyor: Uluslararası Markalar Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Elazığ Oto Show Başlıyor: Uluslararası Markalar Bir Araya Geliyor

Elazığ Belediyesinin düzenlediği Oto Show, 19-22 Ekim tarihleri arasında otomotiv tutkunlarını Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde buluşturacak. Etkinlikte yerel ve uluslararası otomobil markaları en yeni modellerini sergileyecek.

18.10.2024 20:43
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Uluslararası markalar Elazığ'da buluşuyor: Oto show başlıyor

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesinin düzenlediği ve otomotiv tutkunlarının heyecanla beklediği Elazığ Oto Show, 19 Ekim Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, ulusal ve uluslararası otomobil markalarının en yeni modellerini bir araya getiriyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Elazığ Oto Showda ziyaretçiler, yerel otomotiv firmalarının yanı sıra otomotiv dünyasının devlerinin en iyi araçlarını tanıma fırsatı bulacak. 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak Oto Show, 22 Ekim Salı gününe kadar sürecek. Şehre ekonomik ve sektörel katkı sağlaması beklenen Elazığ Oto Showda, geleceğin araçlarını keşfederek hayallerindeki arabaları yakından görüp son dönemde dikkat çeken otomobil modellerini tanıma imkanı da bulacak ziyaretçiler, fuar süresince özel kampanyalar ve fiyat avantajlarından faydalanabilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar, Elazığ Oto Show'a davet edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Oto Show Başlıyor: Uluslararası Markalar Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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