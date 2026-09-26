Elazığ Palu\'da Güllüce Köyü dağlık kesiminde arazi yangınına itfaiye müdahale ediyor

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce Köyü'nün dağlık kesimlerinde arazi yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmaması için çalışma başlattı.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilirken, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.