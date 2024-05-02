Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini Ziyaret Etti

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ağın ilçesinde kadın girişimciler tarafından kurulan Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

ETSO Başkanı Alan, Ağın'da kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar, Başkan Alan'ı ilçelerinde görmekten oldukça memnun olduklarını ifade etti. Ağın'da, inanmış, gayretli ve girişimci az sayıda kadının, zorlu bir mücadele örneği vererek büyük işler başardıklarına şahit olduklarını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ağınlı kadınların bu azmi ve mücadelesini canı gönülden desteklediklerini belirtti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ETAK ismiyle Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda ilçelerin ürettikleri ürünlerin işlenme ve pazarlanmasında önemli roller üstlendiklerini, ifade eden Başkan Alan, "Baskil kaysısı, badem şekeri, Ağın leblebisi, Ağın badem şekeri gibi ürünlerimizi geniş kitlelere ve yeni pazarlara ulaştırmak istiyoruz. Bu konuda çalışan profesyonel ekibimiz sizleri ziyaret edecek. Bizler de onlarla toplantılar yaparak bu konuda sizlere nasıl destekler sunarız, siz üreticilerin emeklerinizin karşılığını nasıl alabilirsiniz konularını görüşüp desteklerimizi sunacağız. Bu konuda profesyonel bir ekiple çalışıyoruz ve önemli bir mesafe aldık. Sizler, Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı üyelerimizsiniz ve ben başkanınız olarak her zaman sizlerle beraberim. Bir telefon kadar size yakınım. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Yeni seçilmiş belediye başkanımız da bilgi birikimi olan bir arkadaşımız. Malatya'da çalıştığı süre içerisinde de kayısı ile ilgili çalışmaları var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu konuya hakim olması bizim için önemli. Geçmiş dönemde başkanlık yapan belediye başkanımız da mutlaka değerlidir, kıymetlidir. O yüzden rahat olun. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu göreceksiniz. Bizi kabul ettiğiniz için Odam ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyor ve başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, "Ağın'da kendimizi yalnız ve sahipsiz hissediyoruz. Yetkili birileri gelse, misafirimiz olsa ve bize destek olsa diye bekliyoruz. Sizlerin bu ziyaretleriniz bize güç verdi" diye konuştu.

Kooperatifte 22 kadın olarak faaliyet gösterdiklerini, tadım heyeti, fiyat belirleme komisyonu ve sosyal işler komisyonu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Samiye Genç, badem şekeri ve Ağın leblebisi ürettiklerini dile getirdi. - ELAZIĞ