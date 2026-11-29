(ELAZIĞ) - Doğuştan damar kısalığı rahatsızlığı bulunan ve 2009'daki ameliyatının ardından zor da olsa yürümeye başlayan 26 yaşındaki Musa Yılmaz, tedavisinin tamamlanması için İstanbul'da bir ameliyat daha olması gerektiğini, bunun için de yardımseverlerin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, doğuştan damar kısalığı rahatsızlığı bulunduğunu, bu sebeple 2009'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiğini anlattı.

Ameliyattan önce emekleyerek hareket edebildiğini bildiren Yılmaz, "İlk ameliyatın ardından ayakta yürümeye başladım ancak hala yürümekte zorlanıyorum. Tedavimin ikinci aşamasında bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Tedavi sürecimi sürdürmek için İstanbul'da farklı bir doktorla görüştüm. Bu ameliyatla sağlığıma kavuşma ihtimalimin yüzde 75 olduğu söylendi. Ancak ameliyat masrafı benim karşılayamayacağım kadar yüksek. Benden 1 milyon 100 bin lira talep ediliyor. Ne benim ne de ailemin bu parayı karşılayabilecek maddi imkanı var" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi'nde kendisini tedavi eden doktorun işten ayrıldığını belirten Yılmaz, bunun üzerine farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki devlet hastanelerine gittim. Ameliyat yapılabileceğini belirttiler ancak iyileşme konusunda bir garanti verilmedi. En son İstanbul'da buna benzer bir sorun yaşayıp iyileşen bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine bir hastaneye kontrole gittim. Orada iyileşme şansımın yüksek olduğu belirtildi. Ancak istenen tedavi parası benim gücümü aşıyor. O nedenle hayırseverlerden yardım istemekten başka çarem kalmadı.

26 yaşındayım. Belki çalışıyor, kendi hayatımı kuruyor, bir aile sahibi olacaktım. Ancak tedavimi bile yaptıramıyorum. Elazığ iş dünyasına ve hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan bir gencim. İmkanı olan herkesten destek bekliyorum" dedi.