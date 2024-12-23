- Elazığsporlu taraftarlar otobüste çiğ köfte yoğurdu
ELAZIĞ - Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Elazığsporlu taraftarlar, otobüs yolculuğunda çiğ köfte yoğurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-2 yenen Elazığspor'da taraftarlar maç öncesi otobüste çiğ köfte yaptı. 'Kar mı yağmış şu Harput'un başına' şarkısını söyleyen taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Yerel › Elazığsporlu Taraftarların Çiğ Köfte Keyfi - Son Dakika
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