Elban: "Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz" - Son Dakika
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Elban: "Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz"

09.03.2022 15:11
Elban: "Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Bir kadın değişirse bir toplum değişeceği fikrinden hareketle kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Bir kadın değişirse bir toplum değişeceği fikrinden hareketle kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Vali Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı salonunda düzenlenen toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, kadınların; huzurlu, sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun yapı taşı olduğunu ifade etti. Vali Elban, "Bir kadın değişirse bir toplum değişeceği fikrinden hareketle kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz. Bizler bu doğrultuda, kadınlarımızın bir insanlık ayıbı olan şiddete maruz kalmadığı, sosyal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit konuma sahip olduğu bir dünya için çaba harcıyoruz. Tüm kadınlarımızın eğitimli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gereken tüm çalışmaların detaylarıyla ele alınarak şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadele edileceğinin vurgulandığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADANA

Elban: Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz

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Süleyman Elban, Çukurova, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elban: 'Kadınlarımızın hak ettikleri saygınlığa ulaşması temel gayemiz' - Son Dakika


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