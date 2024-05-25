Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

25.05.2024 23:14
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Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova'da düğün organizasyon işi yapan Hasan Tekin (30), köyde biten düğün sonrası malzemelerini toplamaya çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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