Elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün organizasyon işi yapan bir kişi, biten düğün sonrası malzemeleri toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova'da düğün organizasyon işi yapan Hasan Tekin (30), köyde biten düğün sonrası malzemelerini toplamaya çalışırken elektrik akımına kapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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