Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi - Son Dakika
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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi

28.06.2022 11:14
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi

Ordu'da elektrik direğinden inemeyen kedi yavrusu kendisini kurtarmak isteyen elektrik firması ekiplerinden korkarak direkten indi.

Ordu'da elektrik direğinden inemeyen kedi yavrusu kendisini kurtarmak isteyen elektrik firması ekiplerinden korkarak direkten indi.

Kabadüz ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde Engin Çaltepe isimli vatandaş evinin önündeki elektrik direğinin tepesinde yavru kedinin bir gün boyunca kaldığını görünce durumu Kabadüz Belediyesine bildirdi. Olay yerine Kabadüz Belediyesine ait zabıta ekipleri kısa sürede ulaştı. Sonrasında durumun YEDAŞ'a bildirilmesi üzerine kedinin elektrik çarpmaması için elektrik kesildi ve ekipler kediyi kurtarmak için bölgeye sevk edildi.

YEDAŞ ekibi direğin tepesindeki kediyi kurtarmak için sepeti havaya kaldırınca kedi de korkarak direkten aşağıya kendisi indi. Korkan kedi hızlıca uzaklaştı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Gülpınar, Kabadüz, Ordu, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi - Son Dakika
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