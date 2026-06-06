Elektrik Güvenliği Artırılmalı - Son Dakika
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Elektrik Güvenliği Artırılmalı

06.06.2026 01:55
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Tekkeköy'de üç işçinin hayatını kaybettiği kazanın ardından denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı.

(SAMSUN)- Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Tekkeköy'de üç işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasının ardından elektrik güvenliği konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Elektrik güvenliği bir lüks değil, temel bir kamusal haktır" dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda üç işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının ardından yaptığı açıklamada, elektrik güvenliği konusunda denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Korkmaz, kazada yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı dileyerek, olayın kesin nedeninin resmi bilirkişi incelemeleri ve otopsi raporlarının ardından netlik kazanacağını belirtti.

Son yıllarda farklı kentlerde yaşanan elektrik çarpması vakalarının elektrik tesisatları ve altyapılarındaki güvenlik eksikliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Korkmaz, özellikle havuzlar, turistik tesisler, iş yerleri ve konutlarda gerekli kontrollerin düzenli yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle yaz aylarında kullanılan yüzme havuzları, süs havuzları ve aquaparklarda elektrik tesisatlarının yetkili mühendisler tarafından denetlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Korkmaz, ıslak ve nemli alanlarda elektrik çarpması riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Korkmaz, kaçak akım koruma sistemleri, topraklama ölçümleri, izolasyon kontrolleri ve elektrik panolarının periyodik denetimlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek, "Elektrik güvenliği bir lüks değil, temel bir kamusal haktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik Güvenliği Artırılmalı - Son Dakika

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