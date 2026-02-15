Elektrik Kaçağı 8 Büyükbaş Hayvana Mal Oldu - Son Dakika
Elektrik Kaçağı 8 Büyükbaş Hayvana Mal Oldu

Elektrik Kaçağı 8 Büyükbaş Hayvana Mal Oldu
15.02.2026 12:42
Adıyaman'da elektrik kaçağından 8 büyükbaş hayvan telef oldu, inceleme sürüyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik kaçağından dolayı 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Üçkaya köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen kaçak akım, bir ahırın çatısına temas etti. Olay sırasında ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanların sahibi Ramazan Işık, yaşanan olayda büyük maddi zarar gördüğünü ifade ederken, ihbar üzerine ekipler bölgede inceleme başlattı. Yetkililer, kaçak akımın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel

Elektrik Kaçağı 8 Büyükbaş Hayvana Mal Oldu
