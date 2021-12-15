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Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

15.12.2021 08:20

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİNOP - Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zeytinlik Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler önce elektrik akımını kesti, ardından da martıyı takıldığı tellerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı.

Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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