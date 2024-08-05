Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Koşulları Kolaylaştırıldı - Son Dakika
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Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Koşulları Kolaylaştırıldı

Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Koşulları Kolaylaştırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşullarını kolaylaştıran bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, ortak alanlarda çoğunluk kararı yeterli olacakken, bağımsız bölümlerde çoğunluk kararı aranmayacak. Bakan Murat Kurum, yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmak için elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırdıklarını belirtti.

05.08.2024 08:07
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşullarını kolaylaştırdı.

Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi', 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) gönderildi. Genelgede, şarj ünitelerinin herhangi bir inşaya ihtiyaç duymayan, kapalı mekan oluşturmayan ve blok olarak montajlı bir şekilde getirilen seyyar üniteler olduğuna dikkat çekildi. Yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan bu ünitelerin ruhsat gerektiren bir yapı olmadığı belirtildi.

İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Koşulları Kolaylaştırıldı - Son Dakika

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