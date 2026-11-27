Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangın güvenliğine dair yönetmelikte yeni bir düzenlemeye gitti. Bina Yangın Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı; yönetmeliğe araç şarj sistemlerinden güneş enerjisi uygulamalarına, yapı ruhsatı süreçlerinden engelli bireylerin güvenli tahliyesine kadar çeşitli konularda hükümler eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden düzenlenmiş Bina Yangın Yönetmeliği ile sorumluluklar netleştirildi. Yönetmelik, elektrikli araç şarj sistemlerinden güneş enerjisi uygulamalarına, yapı ruhsatı süreçlerinden engelli bireylerin güvenli tahliyesine kadar yangın güvenliğinde yeni hükümler getiriyor. Binaların tasarım, yapım, denetim ve kullanım aşamalarında alınması gereken tedbirler de bu yönetmelikle güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi.

Elektrikli araçlar için yeni tedbirler

Yönetmeliğe göre, kapalı otoparklarda elektrikli araç şarj sistemleri bakımından doğrudan dış ortama giriş ve çıkışı olan katlarda araç kapasitesinin yüzde 20'sine, diğer katlarda ise yüzde 10'una kadar şarj sistemi kurulması esas alındı. Şarja erişimin ya da fiziki şartların yeterli olmadığı hallerde, mahalli itfaiye teşkilatının uygun görüşü alınarak ilave şarj sistemi kurulabileceği düzenlendi. Yönetmelikte ayrıca araçlar için ayrılan şarj alanlarında yangının diğer bölümlere yayılmasını önleyici tedbirlerin alınması ve gerekli durumlarda yangın algılama ile erken uyarı sistemlerinin kurulması da yer aldı. Acil durumlarda şarj sistemlerinin elektriğini anında kesebilecek bir acil durum butonunun bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Çatılardaki güneş enerjisi sistemleri için yeni tedbirler geldi

Çatı, cephe ve açık otopark üstü uygulamalarında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim sistemlerinin yer aldığı yapılarda alınması gereken yangın güvenliği tedbirleri, yönetmelikte ayrıntılı biçimde belirlendi. Bu kapsamda yangın sırasında kaçış güvenliğinin sağlanması, güneş panellerinin yerleşiminde uygun mesafelerin bırakılması, acil durumlar için devre kesici bulundurulması, sistem parçalarına ilişkin uyarı levhalarının yer alması ve bina içindeki sistemlere uygun yangın algılama ile erken uyarı sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirildi.

Ruhsat süreçlerinde itfaiyeden uygunluk görüşü alınacak

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi süreçlerine ilişkin yangın güvenliği alanında yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre yangın algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile diğer güvenlik önlemleri ilk olarak yerel itfaiye teşkilatı tarafından değerlendirilecek. İtfaiyenin gerekli görmesi halinde yangın güvenlik uzmanlarının görüşüne de başvurulacak. İlgili idareler, projeleri ancak bu uygunluk görüşünün alınmasının ardından inceleyip onaylayabilecek.

Yangın güvenliğinde görev ve sorumluluklar netleştirildi

Yapıların tasarım, inşaat, denetim ve kullanım aşamalarında yer alan kişi ve kurumların yangın güvenliğine dair sorumlulukları, yeni düzenlenen yönetmelikle açık biçimde ortaya konuldu. Bu çerçevede proje hazırlayan mimar ve mühendislerin imar planı ile yapı projelerini yangın güvenliği kurallarına ve ilgili standartlara uygun biçimde hazırlaması zorunlu hale getirildi. Müteahhitler ve şantiye şeflerinin ise inşaat faaliyetlerini yönetmeliğe ve onaylı projeye uygun yürütmesi gerektiği netleştirildi. Proje ve yapım aşamalarında belirlenen eksiklik ve aykırılıkların bildirilmesine ve gerekli denetimlerin yapılmasına ilişkin sorumluluklar da düzenlendi. Bina sahipleri, yöneticiler ve işletmecilerin yangın güvenlik sistemlerini çalışır durumda bulundurması, düzenli kontrollerini yaptırması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması da zorunlu kılındı. Bunun yanı sıra yangın güvenlik sistemlerinin bakım ve muayenesini gerçekleştiren kişilerle ilgili idarelerin ve yerel itfaiye teşkilatının görev sınırları da açık şekilde tanımlandı. Kuralların uygulanamadığı özel nitelikli yapılarda ise uluslararası standartlardan yararlanılabilmesine olanak sağlandı.

Hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar için güvenli tahliye

Engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşların yangın sırasında binadan güvenli biçimde tahliye edilebilmesi amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yangın güvenlik holü, kaçış merdiveni ve korunumlu koridor gibi kaçış alanlarında, yeni düzenlemeyle özel tahliye bekleme noktaları oluşturulacak. Söz konusu alanlarda görme engelliler için Braille yazılı yönlendirme işaretleri yer alacak; yardım çağrısı yapılabilmesi amacıyla da acil durum butonu ya da sesli iletişim cihazı konulacak. Bunun yanı sıra yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut konutlarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.