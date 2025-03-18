Elif Güneri, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Elif Güneri, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Milli boksör Elif Güneri, Sırbistan'daki şampiyonada 81 kiloda üçüncü oldu, Karabük'te coşkuyla karşılandı.

18.03.2025 18:42
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Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı. Güneri, "Şehrime, ülkeme gerçekten bir madalya daha kazandırdım bunun haklı gururu var içimde onuru var gerçekten mutluyum" dedi.

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Çinli rakibi Yilian Zhan'a mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamlayan Elif Güneri Karabük'e geldi. Milli boksör Güneri için Yeni Mahalle Spor Salonunda Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve sporcuların katılımı ile karşılama töreni düzenlendi.

Çiçek ve konfetilerle karşılanan Güneri, gazetecilere verdiği röportajda şehrime ve ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. Güneri, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona benim için çok özel ve değerli bir şampiyonaydı. Bir ara vermiştim ve aradan sonra tekrar bu şekilde ringe çıkmak gerçekten çok büyük bir özgüven istiyordu. Federasyon Başkanımız gerçekten Suat Hekimoğlu çok değerli bir başkanımız bize gerçekten başarılı olduğumuzu, başarabileceğimizi inandırdı biz de elimizden geldiğince bir buçuk ay boyunca kampta kaldık önce Kastamonu'da ardından Budva'da çok güzel kamplar gerçekleştirdik. Daha sonra Sırbistan Niş'e geçtik. Çok zor bir kura çektim kuram gerçekten çok zordu ilk turda İrlandalıyı yendim yani çok güçlü bir kadındı. İkinci turda çeyrek final maçımda bir numara seribaşı ile oynadım Azerbaycan'ın arkadaşım. Onunla zaten yıllardır kamplarda beraberiz yani onu biliyordum ama sonuçta bir numara seribaşı ve gerçekten çok iyi bir boksör Avrupa ve dünya dereceli bir boksördü. Onu çok rahat bir şekilde geçtik. Yarı final maçımda Çinli ile oynadım onda da maalesef lobi kurbanı olduk ve dünya üçüncüsü olduk. Amacım dünya şampiyonu olmaktı ülkemin en iyi şekilde temsil etmekti ama bir aradan sonra yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra tekrar Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi büyük arenalarda boy göstermek gerçekten çok zor. Ben burada üçüncü oldum ama 6 madalyayı gerçekten kıl payı kaybettiği maçlardan bir tanesi oldu. Üzgünüm ama sevinçliyim de yani aradan sonra tekrar kendime inanmam ve bu platformda tekrar boy göstermem benim için de çok büyük bir artı oldu. Şehrime, ülkeme gerçekten bir madalya daha kazandırdım bunun haklı gururu var içimde onuru var gerçekten mutluyum. Teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elif Güneri, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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