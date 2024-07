Elitaş, Kooperatif Mağdurlarıyla Görüştü

Yerel

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye gelen Elitaş, kooperatif mağdurları ile İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası bir araya geldi.

Kooperatif mağdurlarının kendi aralarından seçtiği heyet sözcüleri ile detaylı bir toplantı gerçekleştirilerek talepler not alındı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Teşkilat yetkilileri de eşlik etti. Sosyal Medya üzerinden açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm; "Genel Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş ile birlikte daha önce anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen yasa ile ilgili kooperatif mağdurlarının belirlediği temsilcileri ile, İl Danışma Meclisi Toplantımız sonrasında detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı ilgilendiren her konunun kayıtsız kalmadan hassasiyetle takipçisiyiz. Genel başkanvekilimize konuyla alakalı her zamanki olan yakın alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ