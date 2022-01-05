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Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı - Son Dakika

Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı

05.01.2022 10:30
Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Karacasu'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafını beğendi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Karacasu'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafını beğendi. Musk'ın bu beğenisi Karacasu halkını heyecanlandırdı.

Uzay teknolojileri ile ilgili yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken ve yakından takip edilen Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı beğeni ile yine dikkatleri üzerine çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia kenti olarak kurulan, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan stadyumun fotoğrafını beğenen Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı

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UNESCO Dünya Mirası, Elon Musk, Karacasu, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı - Son Dakika


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