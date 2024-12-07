Elvan Ezber, ulusal senaryo yarışmasında 3'üncülük ödülü kazandı - Son Dakika
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Elvan Ezber, ulusal senaryo yarışmasında 3'üncülük ödülü kazandı

Elvan Ezber, ulusal senaryo yarışmasında 3\'üncülük ödülü kazandı

Bağcılar Belediyesi personeli Elvan Ezber, 'Herkes bir gün evine dönmek ister' adlı senaryosuyla Kütahya'da düzenlenen ulusal yarışmada 3'üncülük ödülünü kazandı. Senaryoda Alzheimer hastası dedesinin son günlerini anlattı.

07.12.2024 13:47  Güncelleme: 14:00
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Bağcılar Belediyesi personeli Elvan Ezber, katıldığı bir ulusal senaryo yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Ezber'in kaleme aldığı "Herkes bir gün evine dönmek ister" isimli eser 3'üncülüğe layık görüldü.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Senaryo Yarışması sonuçlandı. Ulusal çapta düzenlenen ve yoğun ilgi gören yarışmada dereceye girenler düzenlenen özel bir törenle ödüllendirildi. Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; çok sayıda sanatsever iştirak etti. Alzheimer hastası dedesini anlatıyor. Heyecanlı anların yaşandığı törende Bağcılar Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nde editör olarak görev yapan Elvan Ezber de ödüle layık görüldü. Ezber'in "Herkes bir gün evine dönmek ister" isimli eseri 3'üncü oldu. Ezber, senaryosunda Alzheimer hastası olan dedesinin son 20 gününü anlatıyor.

Ezber, senaryoda kimi zaman güldürdüğünü kimi zaman ağlattığını belirtti.

Başardığımı görmek bütün yorgunluğumu aldığını ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Elvan Ezber, "Hobi olarak yaptığım senaryo yazarlığında başarılı olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarışmadan sonradan haberim oldu. Başvuru tarihinin bitmesine 10 gün kala yazmaya başladım. Geceleri yazarak değerlendirdim. Hatta sürenin dolmasına saatler kala senaryoyu sisteme yüklemiştim. Heyecanlı bir süreç oldu. Yoruldum ama başardığımı görmek bütün yorgunluğumu aldı" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Ezber'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elvan Ezber, ulusal senaryo yarışmasında 3'üncülük ödülü kazandı - Son Dakika

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