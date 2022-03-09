'Emeğin kadını erkeği olmaz' - Son Dakika

Sağlık hizmetleri alanında Bursa'nın markası olan Hayat Hastanesi, 1978 yılından beri tüm branşlarda hizmet verirken, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal konularda öncülük yapmaya devam ediyor.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, erkek iş gücü olarak tanımlanan meslek gruplarında istihdam edilen kadın çalışanları görev başında ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti. Çalışan sayısının yüzde 71'i kadın olan Hayat Hastanesi'nde kadın yönetici olarak görev alan Betül Kabalar, 'Sağlık hizmetleri gibi çok özel bir alanda görev alan kadın çalışanların istihdamına çok önem vermekteyiz. Bu alanda kadın çalışanlarımızın çok daha hassas yaklaşımlar içinde olduğunu biliyoruz. Bu kadın arkadaşlarımızın da bize gösterdiği gibi emeğin kadını erkeği olmaz, Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür" dedi.

Erkek iş gücü olarak tanımlanan meslek gruplarında istihdam edilen kadın çalışanların da önemli görevler üstlendiğini söyleyen Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, otopark görevlileri Çiğdem Öztürk, Nurten Kaplan, Fatma Yıldırım, Senanil Işıkçı, benzin istasyonu görevlisi Necmiye Lortoğlu ve otobüs şoförleri Ayşen Acar ve Tülay Balcıoğlu'nu görev yerlerinde ziyaret ederek çiçek ve hediye takdim etti. - BURSA