Emekçi Kadınlar Buluşması Sergisi Açıldı

Emekçi kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı "Emekçi Kadınlar Buluşması" temalı serginin açılışı, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Kooperatiflerde ve Kadın Emek Pazarı'nda üretim yapan kadınlar ile Kırşehir Belediyesi bünyesindeki kursiyerlerin ürettiği ürünlerin yer aldığı "Emekçi Kadınlar Buluşması" temalı sergi, bugün saat 11.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Açılışa; Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç katıldı.
Serginin açılışında bir konuşan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:
"Bilindiği üzere toplumsal yaşamımızda kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Kadınların erkeklerle sadece kağıt üzerinde değil, toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını, eşit muamele görmelerini, özgür ve eşit insanlar olarak aynı zamanda ekonomik alana katkı sunacak üretimlerini de Kırşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Emekçi Kadınlar Buluşması'nda emekçi kadınlarımız üretmiş oldukları ürünleri hemşehrilerimize sunmakla kendilerinin ekonomik alanda da var olduklarını ve isterlerse neler yapabileceklerini göstermektedirler. Şu bilinmelidir ki bizim Belediyecilik anlayışımızda kadınların kendi yaşamlarını istedikleri şekilde düzenlemeleri çok önem arz etmektedir. Kadınlar aile içinde, kamusal yaşamda ve de iş hayatında daha eşitlikçi bir ilişki talep etmektedir. Bilinmelidir ki kadınlar daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumlu olduğu zaman toplum da daha güçlü olacaktır. Sosyoekonomik kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle 26 Şubat Pazartesi gününe kadar açık kalacak olan Emekçi Kadınlar Buluşması'nın tüm emekçi kadınlara ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diliyorum."
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