Emekçi Kadınlar Pazarı İlgi Gördü

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Afyonkarahisar'da çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kadınların açtığı 'Emekçi Kadınlar' pazarı büyük ilgi gördü.

Zafer Meydanı'nda açılan pazarda ev kadınları tarafından hazırlanan ürünler görücüye çıktı. Yiyecek ve içecekler ile birlikte evlerde yapılan el emeği göz nuru kıyafet ve aksesuarlar büyük ilgi gördü. Pazarda çocuklarda unutulmazken, ev kadınları tarafından yün ip ile yapılan oyuncak figürler çocuklar tarafından ilgi ile karşılandı. Pazarın hafta sonu da açık olacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR