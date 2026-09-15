Emekli: 30 yıl prim ödüyorum, maaş 23 bin lira

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yurttaşlar, yüksek enflasyon, artan kira, gıda, fatura ve ulaşım giderleri karşısında emekli aylıklarının yetersiz kaldığını belirtti.

Sinop'ta yaşayan Halise Yalçınkaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emekli aylığının 60 bin lira olması gerektiğini söyledi. Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Her şey çok pahalı. Emekli maaşları da çok düşük. O yüzden durumu beğenmiyoruz. Bütün dünyadaki enflasyonlara bakıyoruz, bir de bizimkine bakıyoruz. Bizimki çok fazla. Biz ne yaptık da o kadar fazla? Bir de üstüne her şeyi sattık, daha da satacağız. Her şey paralı oluyor. Daha önce vergilerimizle yaptırdığımız şeyler. Ondan sonra niye bir daha paralı oluyor? Zaten onları biz yaptırmıştık. Bizim vergilerimizle yapılan şeylere tekrar para vermek. Ondan sonra para ödemek hoş değil.

Emekli maaşının ne kadar süre yettiği ise emeklinin yaşadığı şehre göre değişir. İstanbul'da herhalde 3-4 gün normal standartlarda yaşar. Ankara'da belki 10 gün yaşanabilir. Sinop'ta biraz daha çok yaşanır ama normal beslenmesi sağlık giderleri, giyim kuşam yani 15 gün- 20 gün belki yeterli olur. Ancak bir ayı dolduramaz emekli. Bugün enflasyonun bir durması lazım. Emeklinin de en az 60 bin lira alması lazım."

"30 YIL PRİM ÖDÜYORSUN ALDIĞIN PARA 23 BİN LİRA"

Metin Oral ise aylıkları yetersiz olduğu için emeklilerin belediyenin parklarındaki banklarda zaman geçirdiğini söyleyerek, "Emekli maaşının nesini beğeneceğim. 50 metre ileride bir çay 30 lira. Bak emekliler bunlarda oturuyoruz. 30 yıl prim ödüyorsun, karşında aldığın para 23 bin lira. En düşük kira Sinop gibi yerde 20 bin lira. Nasıl geçineceksin? 23 bin lira maaşla geçinme şansı var mı bu ülkede? Onun için ne yapıyor vatandaş? Böyle banklarda vakit geçiriyor. Allah emeklilere de yardım etsin. Allah ülkemize yardım etsin. Gidişat çok iyi değil" ifadelerini kullandı.

"1993 YILINDA EMEKLİ OLDUM, EMEKLİ MAAŞLARI DEVAMLI ERİYOR"

Selamettin Atabey de geçinemediğini ifade ederek, "Emekli maaşımız yetersiz. Ben 1993 yılında emekli oldum. O zamandan bu zamana emekli maaşları devamlı eriyor. Her 6 ayda bir emekli maaşına zam veriliyor ama enflasyonun artışına göre bizimki cüzi bir şey kalıyor. Devede kulak kalıyor deyim yerindeyse. Onun için yeterli değil. Ben ev kirası vermediğim, halde kendi evimde oturduğum halde yetiremiyorum" dedi.

Halil Tuncay ise, "Aldığım ücret bir hafta yetiyor. Tabii o da yemeye içmeye. Ev kirası, elektriğiydi, suyuydu onlar nane limon. Sinop'ta kiralar 20 bin, 25 bin, 30 bin, öyle gidiyor. Mümkünü yok. Allah bundan sonraki nesle acısın. Hadi biz bir şekilde gideceğiz. Ama bundan sonraki neslin durumu daha berbat, daha kötü. Emekli aylığının en az 60 bin lira olması lazım" diye konuştu.