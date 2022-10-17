Emekli Astsubay sokakları tuvale çevirdi - Son Dakika
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Emekli Astsubay sokakları tuvale çevirdi

17.10.2022 10:10

Emekli Astsubay sokakları tuvale çevirdi Eskişehir'de yaşayan emekli astsubay Hakkı Coşkun, çizdiği resimlerle duvarları süslüyor.

Emekli Astsubay sokakları tuvale çevirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan emekli astsubay Hakkı Coşkun, çizdiği resimlerle duvarları süslüyor.

Uzun yıllar askeriyede çalıştıktan sona 1984 yılında Eskişehir'deki hava üssüne tayin olan Hakkı Coşkun'un resme ilgisi, o günlerden beri devam ediyor. Resim yapmaya hobi olarak başlayan Coşkun, askeriyede çalıştığı dönemlerde, hava üssündeki duvarlara ve uçaklar üzerine yaptığı resimlerle dikkat çekti. Emekli olduktan sonra resim atölyesi açıp sokaklara adeta hayat vermeye başlayan Coşkun, eserlerini gören gözleri mutlu etmek istediğini ifade etti.

"Denize gidemeyenler için deniz resmetmek istiyorum"

Daha önce Taşbaşı Çarşısı'ndaki 3 metre boyundaki ünlü Atatürk portresini de boyayan Coşkun, duvarlara daha çok doğa resimleri çiziyor. Kentte boş duvar kalmamasını arzulayan Coşkun, denizi göremeyen insanlara denizi, dağı göremeyen insanlara dağı resmederek adeta yaşatmak istiyor. Resim atölyesinde vatandaşların talebi üzerine de resimler çizen Coşkun, "1984 yılında Eskişehir'de hava üssüne tayin oldum. Askeriyede duvarlara yazılar, resimler gibi her çeşit resim çalışmasını yaptım. Hatta uçaklara dahi yaptık. 1998'de ise emekli oldum ve resim atölyesi açtım. Taşbaşı'ndaki duvarlara ve ara sokaklara resimler yaptım. Taşbaşı Çarşısı duvarı üzerinde meşhur 3 buçuk metre boyunda Atatürk portresi var, onu da ben resmettim. İsteğim boş duvar kalmasın, çünkü denize gidemiyorsunuz size deniz çizmek istiyorum, dağa gitmek istiyorsanız, dağdaki bir şelaleyi yapmak isterim. Benim iki tane gözüm var ama resimlerime bakan bir sürü göz var, o gözleri mutlu etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Astsubay sokakları tuvale çevirdi - Son Dakika

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