Üye Girişi
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti - Son Dakika

Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti

17.02.2022 15:49
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinlerinden emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Mithat Demokan hayata veda etti.

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinlerinden emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Mithat Demokan hayata veda etti.

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinlerinden emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Mithat Demokan 96 yaşında hayata veda etti. 10 gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan sanatçı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde 2009 yılından beri ikamet eden Mithat Demokan; 2019 yılında Marmaris Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla çekilen filmde o dönem huzurevinde ikamet eden usta sanatçı Altan Karındaş ile kameraların karşısına geçmişti.

Yaşlılıktan kaynaklı ciddi rahatsızlıklar geçirmelerine rağmen Atatürk ile ilgili bir film teklifi gelince hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçen iki sanatçının performansı ayakta alkışlanmış, bir dakikalık film büyük ilgi görmüştü. Atatürk sevgisi ve cumhuriyet sevdasıyla tanınan Demokan filmle ilgili duygularını şu sözlerle anlatmıştı; "Çocuklar filmin teklifini sunduklarında tereddütsüz kabul ettim. Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız."

Gençlere de nasihatlerde bulunan Demokan, "Atatürk her zaman var. Biz onsuz yapamayız. Bu vatan O'nun vatanı. Atatürk'ü okuyun ama onu anlayarak, yaşayarak, Atatürk'ü içinizde hissederek okuyun. Atatürk her şeydir, bunu sakın unutmayın" ifadesini kullanmıştı. Altan Karındaş geçtiğimiz Mart ayında hayata gözlerini yumarken, hayata veda eden Mithat Demokan için Armutalan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Danimarka'da yaşayan bir kızı bulunan Demokan'ı Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam, huzurevi sakinleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar son yolculuğuna uğurladı. Demokan Armutalan Mezarlığı'na defnedildi. - MUĞLA

Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti

YORUMLAR
500

Marmaris Belediyesi, Emekli, Opera, Bale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:02:57. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement