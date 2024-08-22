Emekli Kadın Örgüleriyle Genç Girişimcilere Örnek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli Kadın Örgüleriyle Genç Girişimcilere Örnek Oluyor

Emekli Kadın Örgüleriyle Genç Girişimcilere Örnek Oluyor

Kırşehir'de emekli olan Fatma Toker, kışın ördüğü örgüleri yaz mevsiminde kadın emek pazarında satışa sunarak genç girişimcilere örnek oluyor. Ev ekonomisine katkı sağlayan Toker, kadınların emekli olduktan sonra da aktif olmaları gerektiğini vurguluyor.

22.08.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de emekli olduktan sonra kışın ördüğü örgüleri yaz mevsiminde kadın emek pazarında satışa sunan Fatma Toker, genç girişimcilere de örnek oluyor.

Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine yaptığı el işi ürünleri satan Fatma Toker (60), hem hobisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Satışlarından ayda 3-5 bin lira arasında gelir elde eden Toker, kadınların emekli olduktan sonra da eve kapanmamaları gerektiğini belirtti. Ev işleri yanı sıra kadınların sosyal yaşamda da aktif rol üstlenmeleri gerektiğini söyleyen Toker, "Emekliyim, örgü ve el işleriyle vakit geçiriyorum. Çocuklar için takı, toka, anahtarlık gibi ürünler örerken büyükler için de kıyafet, masa örtüsü, yelek örüyorum" dedi.

Maddi katkısının yanında manevi alanda da bir işle meşgul olmanın kendisine katkı sunduğunu söyleyen Toker, "Yalnız kalmıyorum. Arkadaşlarımla eve kapanmıyorum. Sosyal yaşamım güçleniyor. Kadınlar evlerinde oturmayı tercih etmesinler. Ben kış mevsiminde örüp, yaz mevsiminde satıyorum" diye konuştu.

Yaşam enerjisiyle genç girişimcilere de örnek olan Toker'in tecrübe ve enerjisinden arkadaşları da faydalanıyor. Kadın emek pazarında takı, toka satan Mevlüde Takmaz, "Fatma abla ve yaşı büyük insanlar bizlere örnek. Takı tasarımları yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştiriyorum. Fatma ablamız ve o yaşlardaki insanların tecrübeleri kadar yaşam enerjilerinden de istifade ediyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Kadın Örgüleriyle Genç Girişimcilere Örnek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Kadın Örgüleriyle Genç Girişimcilere Örnek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement