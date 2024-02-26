Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüste unutulan ve içerisinde emekli maaşı bulunan cüzdan, kooperatif yöneticileri tarafından sahibine ulaştırıldı.
81 yaşındaki Güner Çalışkan, sabah saatlerinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra tüm parasını cüzdanına koydu. Eve gitmek için S.S. 25 Nolu Keşan Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ortaklarından Çağlar Tamer'in minibüsüne binen yaşlı kadın, evinin yakınına geldiğinde minibüsten indi. Yaşlı kadın, eve gittikten bir süre sonra cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Çalışkan, cüzdanını aramaya başlarken, cüzdanı minibüste bulan Çağlar Tamer, Güner Çalışkan'a ulaştı. Cüzdan, Tamer ve kooperatif yöneticileri tarafından Çalışkan'ın yakınına teslim edildi. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › Emekli maaşı içeren cüzdan sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?