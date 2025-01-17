Emekli maaşları için süreç başladı - Son Dakika
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Yerel

Emekli maaşları için süreç başladı

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Enflasyondan kaynaklanan yüzde 15,75'lik artış, ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıtıldı ve zamlı maaşlar hesaplara yatırılmaya başladı. Emekliler, maaşlarını 17-28 Ocak tarihleri arasında alacaklar.

17.01.2025 10:13
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Emekli maaşlarında ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik artış yapıldı. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Zamlı maaşlar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ÜCRETİNİN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI GEREKİYOR

Öte yandan en düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşları için süreç başladı
Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Finans, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli maaşları için süreç başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • PRİNTFY MUSTY:
    komşusu açken tok yatan bizden değildir tayip bey veselam 52 1 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    Bu maasla pirzola yenir 32 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Ne oldu tayyip efendi simit hesabını yaparken böğürüyordun ! 28 1 Yanıtla
  • 541154:
    emekli maaşıyla taylanda gıdıcem 14500. dünya bizi kıskanıyor 12 0 Yanıtla
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