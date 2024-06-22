Emekli Memur Enginar Yetiştiriyor

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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde hobi olarak enginar yetiştirmeye başlayan emekli memur Ali Akarsu, yaptığı satışlarda vatandaşın taleplerine yetişemiyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan Ali Akarsu, memuriyetten emekli olduktan sonra hobi olarak tarımsal ürün yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl önce arkadaşından aldığı enginar fidesini 1 dönümlük tarlasında ekerek, üretim yapmaya başlayan Akarsu, üründen verim almaya başlayınca satış yapmaya karar verdi. Çevresindeki insanların 'Burada enginar yetişmez' söylemlerine aldırış etmeden ürünlerini yetiştiren emekli memur, aldığı yüksek verim sonrasında mutluluk yaşadığını belirtti. Enginarın 1 fidesinin yaklaşık 7 yıl boyunca ürün verdiğine değinen Akarsu, kendi ürünlerinin ege gölgesinden gelen enginarlar kadar lezzetli olduğuna değindi. Geçen 3 yılda yetirdiği ürünleri eşiyle birlikte satışa sunduklarını ifade eden Akarsu, gelen talebe yetişemediğini söyledi.

"Görenler 'Laçin'de enginar mı oluyormuş' diye serzenişte bulunuyor"

Kendisinin enginar yetiştirdiğini görenlerin şaşırdığını ve serzenişte bulunduğunu söyleyen Ali Akarsu, "Ben emekli memurum. Burası, babadan kalma bir toprak, meyve çeşidinde her şey var. Burada, narenciye hariç bütün meyveler var. Ben bunu bir hobi olarak yapıyorum. Enginarı da 1995 yılında Mudanya'da bir arkadaşımda görmüştüm ve oradan numune getirmiştim. O zaman bizim ilçe ziraatteki arkadaşlar, sanki hiç görmemiş gibi 'Laçin'de de enginar mı oluyormuş' diye kayınvalidemin orada böyle bir serzenişte bulunmuşlar. Bizim köyden bir arkadaş bunu başka bir mekanda yapmıştı. Ben ondan fide istedim, bu benim üçüncü senem, geçen sene güzel verim aldık. Bu sene de keza iyi gözüküyor. Burası bir dönüm bir yer ama diğer sebze çeşitlerine göre gelir düzeyi daha iyi. Bunun bakımını yapacaksın ve göründüğü gibi keseceksin. Biz Eskişehir'e götürüyoruz, pazarlamamızı yapıyoruz. Kesilmiş halini pazarda 30-35 liraya satıyorlar. Biz Eskişehir'de bu enginarın tanıtımı yaptık, şu anda tanıttık yani. Eskişehirliler bunu sevdiler, yiyorlar, alıyorlar. Tepebaşı Belediyesi kadın üreticilere bir yer gösterdi. Orada hanım pazara çıkıyor, orada pazarlama yapıyoruz. Çok şükür iyiyiz yani en azından masrafımız çıkmış oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR