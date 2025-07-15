Emekli Müezzin Darbeyi Anlattı - Son Dakika
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Emekli Müezzin Darbeyi Anlattı

Emekli Müezzin Darbeyi Anlattı
15.07.2025 09:09
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15 Temmuz'da sela okuyan Müezzin Kuzgun, darp edildiği geceyi ve saldırılara karşı direnişini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "Mehmet hoca değil darp edilen, Allah'ın evine taş atan kişiye de hakkımı helal etmem" dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında Devlet Övünç Madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı.

Kaldırım taşıyla darp edildi

Darbe girişimini öğrendikten sonra sela okumak için evden ayrıldığını söyleyen Kuzgun, "Darbe girişimi olduğu için camilerde sela vermemizi istediler. Bizler de canla başla darbe girişimine karşı vatandaşları sokağa çağırdık. Darbeden kurtulmak için sela vermeye gittik. Ben de o gün 01.40'da sela vermeye gittim. Sela verdikten sonra iki kadın bir erkek 'ne için sela veriyorsun?' dediler bana. Ben de memleketimizde darbe olayı var biz de sela vererek halkımızı sokağa davet ediyoruz. Bu darbeden kurtulmak için sela veriyoruz' dedim. Bu selayı veremezsin bu darbe gerçekleşecek dediler. Biz yine selalarımıza devam ederken erkek olan şahıs boşluğuma yumruk vurdu. Kadın elindeki kaldırım taşıyla beni darp etti. 1 ay yatakta kaldım" dedi.

"Caminin camlarını kırdılar"

Darbecileri önlemek için elinden geleni yaptığını kaydeden Kuzgun, "Caminin camlarını kırdılar. Cami demek Allah'ın mescitleri demektir. Sadece Mehmet hocaya değil tüm halkımızı darp ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar darbecileri önlemek için selalarımızı verdik. Onlar bize ne kadar darp etmeye kalksa da bizler kanımızın son damlasına kadar bu memleket ve vatanımız için vermeye hazırız" diye konuştu.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Kendisine saldıranlara hakkını helal etmediğini belirten Kuzgun, "Tekrar tekrar o günü hatırlıyorum. Allah bizlere böyle darbe geceleri yaşatmasın. Ben onları Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Allah hidayet nasip etsin diyorum. Hak, hukuk dediğin zaman 1 ay içeride yattılar daha sonra serbest kaldılar. Mahkeme önünde bile bize saldırmaya çalıştılar. Bize orada polisler yardım etti. Ama bu vatan hainlerine 5 sene 10 sene içerde kalmaları lazımdı. Ben hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada hesaplaşacağız. Sadece ben darp edilmiş olsaydım ben hakkımı helal ederdim. Mehmet hoca değil darp edilen, Allah'ın evine taş atan kişiye de hakkımı helal etmem" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Güvenlik, Politika, Müezzin, 3-sayfa, Yerel, Hukuk, Son Dakika

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