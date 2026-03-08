Emekli Öğretmenden Gönül Köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Öğretmenden Gönül Köprüsü

Emekli Öğretmenden Gönül Köprüsü
08.03.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli öğretmen Sema Aydın, Konya'da aşevinde engelli ve kimsesizlere yemek hazırlıyor.

Konya'da aşevinde gönüllü çalışmaya başlayan emekli öğretmen Sema Aydın, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için her gün yemek hazırlıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra Konya'da emekli olan Sema Aydın (56), emekliliğinin ardından kendisini ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adadı. Konya'daki Gül Mutfağı'nda gönüllü olarak çalışan Aydın, özellikle engelli ve kimsesiz vatandaşlar için sabahın erken saatlerinden itibaren yemek hazırlıyor. Aşevine gelenleri kendi evladı gibi gördüğünü belirten Aydın, birçok kişinin kendisine 'anne' diye hitap ettiğini söyledi. Aydın, elinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine yemek hazırlamaya devam edeceğini ifade etti.

"Ben onlara ellerimi yaka yaka yemek pişiriyorum"

Emekli olmadan önce öğrencilerine annelik yaptığını belirten emekli öğretmen Sema Aydın, "Öğretiyordum, bilgilerini veriyordum. Onları sayıp seviyordum. Kimseyi azarlayıp cezalandırmadım şimdiye kadar. Şimdiki halimde işte burada gariplere yemek veriyoruz, iftar hazırlıyorum. Şu an Konya Gül Mutfağı'nda çalışıyorum. Bunların hepsi kendi çocuklarım gibi 60-70 yaşında olabilir ama bana 'anne' diyorlar. Çünkü ben bunların hepsinin annesiyim. Seviyorum, sayıyorum onların ekmeğini, aşını elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Tek onlar iyi olsun yeter. Çünkü bu bizim özel görevimiz. 60-70 yaşında olabilirler ama ben onların annesiyim. Ben onlara ellerimi yaka yaka yemek pişiriyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

"Ömrümün sonuna kadar hizmet edeceğim"

Her birinin özel olduğunu, dertleri olduğunda kendisine anlattıklarını söyleyen Sema Aydın, "Sema anne bana biraz fazla ekmek ver, öteki geliyor anne ben doymadım bir daha ver diyor, ben de veriyorum. Bunlar hasta oldukları için doyma gücü yok. Veriyorum sınır yok yani. Herkes sahip çıksınlar bunlara. Bunlar bizim evlatlarımız. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Ben onları çok seviyorum. Onlara çok özel hizmet yapıyorum ki Allah katında iyi olsun. Allah bizi daim kılsın inşallah. Verenlerden Allah razı olsun. Veriyorlar, dağıtıyoruz. Ayakkabıymış, elbiseymiş, yemekmiş, aşmış, harçlığı olmayana kendi cebimden harçlık da veriyorum. En azından bir iki dolmuş parası etsin. Evine ulaşsın. Gerçekten gururla işliyorum yani böyle. Rabbime çok şükür, bu canı almadıktan sonra bunlara ömrümün sonuna kadar hizmet edeceğim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Sema Aydın, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Öğretmenden Gönül Köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:15:32. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli Öğretmenden Gönül Köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.