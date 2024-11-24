Emekli Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde Çocuklara Kumbaralar Hediye Etti - Son Dakika
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Emekli Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde Çocuklara Kumbaralar Hediye Etti

Emekli Öğretmenler, Öğretmenler Günü\'nde Çocuklara Kumbaralar Hediye Etti

Antalya'da emekli öğretmenler, ahşap boyama kursunda yaptıkları kumbaraları, Öğretmenler Günü'nde çocuklara hediye ederek onlara unutulmaz bir sürpriz sundular. Öğretmenler, miniklerin mutluluğunun en büyük hediye olduğunu vurguladı.

24.11.2024 13:41  Güncelleme: 13:47
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Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin ahşap boyama kursunda buluşan emekli öğretmenler, bu yılki Öğretmenler Günü'nü çocukların mutluluğuna adadı. Ahşap ev şeklindeki kumbaraları özenle boyayan emekli öğretmenler, bu el emeği hediyeleri Muratpaşa Belediyesi Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine armağan ederek miniklere unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Emekli öğretmenler, kumbaraları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel olarak hazırladı ve Öğretmenler Günü öncesinde kreşi ziyaret etti. Meslekleri boyunca yüzlerce çocuğun hayatına dokunan öğretmenler, "Öğretmenler Günü'nde alabileceğimiz en büyük hediye, çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek" diyerek duygularını paylaştı.

Boyaları ve desenleriyle dikkat çeken kumbaralar, kreş öğrencilerinde büyük sevinç oluşturdu. Hediyelerini alan minikler, öğretmenleriyle el ele şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. Ziyaretin sonunda emekli öğretmenler, bugüne kadar kutladıkları en anlamlı Öğretmenler Günü'nü yaşadıklarını dile getirdi. "Yıllarca öğrencilerimizle kurduğumuz bağ, bizi bugün de ayakta tutuyor. Miniklerin neşesi, bizim için en kıymetli ödül" diyen öğretmenler, hem duygulu hem de keyifli bir gün geçirmenin mutluluğuyla kreşten ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde Çocuklara Kumbaralar Hediye Etti - Son Dakika

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