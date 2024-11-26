Emekli Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi - Son Dakika
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Emekli Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi

Emekli Öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi

Emekli öğretmenler için düzenlenen törende, belgeleri Kaymakam Mehmet Eriş takdim etti.

26.11.2024 10:56
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24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, bu yıl emekli olan öğretmenler için anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Görevlerini tamamlayan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş tarafından takdim edildi.

Törende emekli öğretmenlere hitap eden Kaymakam Mehmet Eriş, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir yaşam tarzı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Emekli olsanız da çevrenizi bilgi ve deneyimlerinizle aydınlatmaya devam edeceksiniz. Eğitime sunduğunuz katkılar için şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyor; sağlıklı, huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Programda, emekli öğretmenler meslek hayatlarındaki hatıralarını paylaştı. Kaymakam Mehmet Eriş, öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Şube Müdürleri Muhammer Cihan ve Eylen Terzi de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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