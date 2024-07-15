Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir\'in Kabrini Ziyaret Etti

FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, darbeci Semih Terzi'nin öldürülmesi emrini verdiği şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Aksakallı, burada yaptığı açıklamada, bu ülkede Ömer'lerin bitmeyeceğini ve ihanet şebekelerinin asla başarılı olamayacaklarını vurguladı.

15.07.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Ömer Halisdemir'e verdiği emirle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini engelleyen emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; "Bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 8. yıl dönümünde emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; darbeci Semih Terzi'nin karargaha girmeden öldürülmesi emrini verdiği şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile sarılan Aksakallı, daha sonra şehit Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı; "İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline, geleceğine ihanetlerinin 8. yıldönümü. Ülkesinin istikbali için şahadete yürüyen Ömer Halisdemir'in de 8. şehadet yılı. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu millet istikbaline aşık, bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir millet. Ömer'imin şahadetini kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için şahadete eren bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Darbe Girişimi, Semih Terzi, 15 Temmuz, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:38 Adana’da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 13:10:18. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement