Emekli Polisin Tilki Tuzağı

Antalya'da kümese giren bir tilki, emekli polisin beslediği kaz ve tavukları telef etti. Daha önce de aynı olayı yaşayan emekli polis, küçüklüğünde izlediği 'Battal Gazi' filminden esinlenerek yaptığı kafesli tuzakla tilkiyi yakaladı.

Polis memurluğundan emekli olduktan sonra hayvancılıkla uğraşan Saadettin Öncel, yıllardır kümes hayvanlarına musallat olan tilkiler nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadı. Özellikle geceleri kümese giren tilkilerin çok sayıda tavuk ve kazı telef etmesi üzerine çözüm arayan Öncel, çocukluk yıllarında tasarladığı kapan sistemini yeniden kullanmaya karar verdi. Yaklaşık 15-20 gün önce üç kazını parçalanmış halde bulan Öncel, tilkinin aynı bölgeye yeniden geleceğini düşünerek kapanı kurdu. Sabah saatlerinde kontrol için geldiğinde ise uzun süredir peşinde olduğu tilkiyi kapanın içerisinde canlı olarak yakaladı.

Tilkinin aynı bölgeye yeniden geleceğini öngören Öncel, yıllar önce kendi imkanlarıyla tasarladığı kapan sistemini yeniden kurdu. İki bölmeden oluşan düzenekte canlı yem olarak bırakılan tavuk ayrı bir bölümde yer alırken, tavuğa ulaşmak isteyen tilki geçiş noktasındaki basamağa bastığında mekanizma devreye girdi. Kapı hızla kapanırken tilki herhangi bir zarar görmeden kafes içerisinde mahsur kaldı. Sabah saatlerinde kontrol için geldiğinde uzun süredir peşinde olduğu tilkiyi kapanın içinde gören Öncel, hayvanı muhafaza altına aldı.

Tavukla besledi

Hayvana zarar vermeyen Öncel, yakaladığı tilkiye önce su verdi, ardından aç kalmaması için kafese bir tavuk bıraktı. Tilki kısa sürede tavuğu yerken, Öncel'in hayvana söyledikleri ise çevresindekileri gülümsetti.

"Bir tanesini alıp götürse gam yemem, onlarcasını boğuyor"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Saadettin Öncel, "Bir tanesini alıp götürse gam yemem ama kümese girdiğinde onlarcasını boğup bırakıyor. Bu durum hem üretimimizi sekteye uğratıyor hem de psikolojimizi bozuyor. Emek vererek büyüttüğümüz hayvanları sabah telef olmuş halde görmek gerçekten insanın içini acıtıyor" dedi.

Yaklaşık 15-20 gün önce tel örgüyle çevrili alanda serbest dolaşan kazlarının eksildiğini fark ettiğini anlatan Öncel, yaptığı kontrolde üç kazını parçalanmış halde bulduğunu belirtti. Olayın ardından tilkinin aynı bölgeye yeniden geleceğini düşündüğünü ifade eden Öncel, yıllar önce hazırladığı kapanı yeniden kurdu. Sabah saatlerinde çiftliğe geldiğinde ise uzun süredir peşinde olduğu tilkinin kapanın içerisinde olduğunu gördü.

Çocukluğunda izlediği filmden ilham aldı

Kapanın hikayesini de paylaşan Öncel, sistemi çocukluğunda izlediği Battal Gazi filmindeki bir sahneden ilham alarak geliştirdiğini anlattı. Uzun yıllar önce bu sistemden çok sayıda yaptığını belirten Öncel, kötü niyetli kişilerin farklı amaçlarla kullanabileceğini düşündüğü için üretimini durdurduğunu söyledi. Öncel, kapanın amacının hayvana zarar vermek değil, canlı olarak yakalamak olduğunu da vurguladı.

150 bin lirayı aşan zarar

Tilkilerin yalnızca bu yıl değil, geçmiş yıllarda da ciddi zarara neden olduğunu dile getiren Öncel, başka bir çiftliğinde 35 Hint horozu civcivi ile yaklaşık 70 kaz civcivinin telef olduğunu söyledi. Yıllardır yaşadığı kayıpların maddi boyutunun 150 bin lirayı aştığını ifade eden Öncel, üreticilerin yaban hayvanları nedeniyle zaman zaman büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Kafesin başında tilkiye seslenen Öncel, "'Bedava peynir fare kapanında olur' derler ya, bedava tavuk da Saadettin Öncel'in kapanında olur. Yapacak bir şey yok. Biz üreticiyiz. Üretimimize zarar veriyorsunuz ama biz üretmeye devam edeceğiz. Kim çalarsa çalsın; ister tilki olsun ister insan, hırsızlığın sonu demir kafestir" dedi.

Öncel, tilkinin yakalanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi. - ANTALYA