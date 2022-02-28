Emekli profesör Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Türkiye'de felsefe alanında tanınan isim Prof. Dr. Necmettin Tozlu Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bayburt Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulunan ve emekli olan, Türkiye'de felsefe alanında tanınan isim 4 çocuk babası Prof. Dr. Necmettin Tozlu Covid-19 tedavisi gördüğü Sakarya'da hayatını kaybetti. Tozlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bayburt Üniversitesi Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti gereği Bayburt'ta toprağa verilecek.

'Prof. Dr Necmettin Tozlu kimdir?'

1945 yılında Gümüşhane'nin Kocayokuş köyünde dünyaya gelen Tozlu, İlkokulu Kale'de, orta ve lise eğitimini Gümüşhane'de bitirdikten sonra, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne Pedagoji Asistanı olarak girdi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Eğitim Sistemi Üzerindeki araştırmasıyla doktorasını verdi. Michigan Üniversitesinde araştırma ve incelemelerde bulundu. Eğitim Felsefesi Anabilim Dalında Doçent unvanını aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve aynı üniversitede Profesörlüğe yükseldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

"Eğitime Giriş", "Eğitim Felsefesi", "Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar", "Orta Öğrenimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi", "Eğitim Problemlerimiz Üzerinde Düşünceler" konularında eserler yazdı.

Bayburt Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Tozlu iyi derecede İngilizce biliyordu. - BAYBURT