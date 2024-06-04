Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

04.06.2024 19:44
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" dedi.

Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin Bakan Işıkhan, "4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde; 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde; 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Vatandaşlara Bayram İkramiyesi Ödemeleri Yapılacak - Son Dakika
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