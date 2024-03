Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkmasını az bularak tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Emekliyim, mümkün değil yetmiyor kardeşim. Pazara çıkmayana yeter, pazara çıkarsan yetmez. Bir şey alma niyetin yok, fırsat yok, imkanın yok. Her şeye para var, bize para yok. Emekliye para vermiyor. 5 bin lira olsun ne olur ki" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, 3 bin liralık bayram ikramiyesini az bularak tepki gösterdi.

"HER ŞEYE PARA VAR, BİZE PARA YOK"

Bir emekli vatandaş, "Ben emekliyim, 3 bin liraya çıktı ama yetersiz. Fiyatlara göre yetersiz yani. İkisi bir kurban parası olması lazım en az 10 bin lira, iki bayram ikramiyesi. Yüzde yüz arttı her şey, 10 liraya aldığım mal 20 lira. Et görmüyorum, ufak tefek et bulamıyorum, pahalı. Gıda mıda da yarısını alıyoruz, yarısı kalıyor" dedi.

Başka bir emekli vatandaş, "Emekliyim, mümkün değil yetmiyor kardeşim. Pazara çıkmayana yeter, pazara çıkarsan yetmez. Bir şey alma niyetin yok, fırsat yok, imkanın yok. Her şeye para var, bize para yok. Emekliye para vermiyor. 5 bin lira olsun ne olur ki" diye konuştu.

Emekli Mehmet Bahargülü ise, "Yeterli değil,enflasyona göre çok düşük gelir. 5 bin bekliyordum ben, yetersiz gelir. Bana göre 5 binden aşağı kurtarmaz, 10 bin olmalı. İstediğimi alıp yiyemiyorum ki" şeklinde konuştu.