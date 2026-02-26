Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu

26.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de emekliler, bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğuna ve alım gücünün korunması gerektiğine dikkat çekti.

Haber : Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Ramazan ayıyla birlikte emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine ilişkin basında yer alan haberlere tepki gösteren Ardanuçlu emekli yurttaş, "İkramiyeler de onların olsun, istemiyoruz. Milletvekillerine bağışlıyoruz. 5 bin lira, bin lira veriyorlar. Bu, dilenciye vermek gibi bir şey. Biz dilenci değiliz. Bu emeklilere yazık. Kurban Bayramı'ndan sonra et alamamış emekli vatandaş var" dedi.

Ramazan ayı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri yeniden tartışma konusu olurken, Artvin'de emekliler en son verilen 4 bin liralık tutarın ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi. Ardanuçlu emekli Adem Karataş, 2018'de verilen bin liralık ikramiyenin alım gücünün korunabilmesi için bugün en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle bayram ikramiyelerinin alım gücünü koruyacak seviyeye yükseltilmesini talep etti.

Ardanuçlu emekli Adem Karataş şunları söyledi:

"Bu ilk çıktığında o zamanlar 1000 lira veriyorlardı. 1000 lira da 215 dolara tekabül ediyordu. Şu anda verecekleri parayı dolarla kıyaslayacak olursak en az 10 bin lira yapıyor. 2018'de vermiş oldukları 1000 liranın, aynı alım gücüne kavuşması için şu anda 10 bin lira olması gerekiyor. Zaten maaşlar belli. Emeklinin maaşı 20 bin lira, o da yetersiz."

"Emekli hak etmiyor mu?"

Artvinli emekli Medet Yaşar, bayram ikramiyesinin iki-üç yıldır artırılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Emekliye 1000 lira zam verildi diye kırk dereden su getirildi. Biz hükümetimize çok güvendik, Cumhurbaşkanımıza çok güvendik. Yine de güveniyoruz. Emekli hak etmiyor mu? Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, mesele oy verip vermemek değil. Ama bu emekliyi biraz canlandırmak lazım. Şimdi bayram geliyor. Bayram ikramiyesi var 4 bin lira. İki yıldır, üç yıldır 5 kuruş artmadı. Emekli bekliyor. Hiç olmazsa insanca yaşanacak bir bayram için ikramiyenin düzenli ve yeterli olması lazım."

Artvinli emekli Hakan Çil, "Gülmek lazım bu işe. Bir Kurban Bayramı'nda kurbanın kaç para olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. O zaman 1000 lira verdiklerinde emekli maaşı zaten 900 lira, 1000 liraydı. Ama şimdi emekliye 4 bin lira layık görüyorlar. 20 bin lira emekli maaşı var; karşılığını siz anlayın artık" dedi.

"İnşallah ölürüz onlar da kurtulur, biz de kurtuluruz"

Bir diğer Artvinli emekli vatandaş da tepkisini, "İkramiyeler de onların olsun, istemiyoruz. Milletvekillerine bağışlıyoruz. 5 bin lira, 1000 lira veriyorlar. Bu, dilenciye vermek gibi bir şey. Biz dilenci değiliz. Bu emeklilere yazık. Kurban Bayramı'ndan sonra et alamamış emekli vatandaş var. Biz ne bekliyoruz? Bekliyoruz da inşallah ölürüz, onlar da kurtulur, biz de kurtuluruz" sözleriyle dile getirdi.

Artvinli emekli Tülay Öztürktiryakoğlu, "Bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret karşılığında olması lazım ki insanlar nefes alsın, bayramda çocuklarına, torunlarına harçlık verebilsin. Anneanneyim, maalesef torunuma bir şey veremiyorum" dedi.

Artvinli emekli vatandaş, "Bu, sadaka gibi bir şey. Bunu kabul etmiyoruz. 5 bin lirayla ikramiye olmaz" ifadesini kullanırken, bir başka emekli de ikramiyelerin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:26
MİT ve Emniyet’ten eylem hazırlığındaki DHKP-C’ye ortak operasyon Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
MİT ve Emniyet'ten eylem hazırlığındaki DHKP-C'ye ortak operasyon! Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:37:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.