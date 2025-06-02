Emekliler Bayramda Hüzün Yaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Bayramda Hüzün Yaşıyor

02.06.2025 17:39
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Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin ekonomik zorluklarını bayram öncesi duyurdu.

(MALATYA) - Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi, Kurban Bayramı öncesi emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik duruma yönelik basın açıklaması düzenledi. Başkan Haydar Göktaş, "Bayram günleri dert, hüzün çaresizlik günleri olmuş artık. Bayram harçlığı olarak verdiğiniz 4 bin lira gecikmiş fatura ödemeye yetiyor" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir araya geldi.

Emeklilerin yaşadıkları sorunların dile getirildiği basın açıklamasını, Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş yaptı.

Göktaş, "Emeklilerin durumu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, yüz yılın ayıbıdır. Yıllardır oyalama, vaatlerle, 'halinize şükredin' diyerek, başka siyasi partileri öcü gibi göstererek geldiğimiz noktada, emeklinin yaşam şartları açlığı, yoksulluğu, sefaleti unutturmak için yaratılmış suni gündemler, sizlerin ayıbıdır. Bu durum emeklinin ayıbı değildir. Bu ayıbın sorumlusu, verdiğiniz maaşın ev kirasını bile karşılamayan, bizi 23 yıldır yöneten iktidardır. Bu iktidar, yandaş holdinglerin iş adamlarına, göçmenlere kaynak buluyor, bu, tercih meselesidir. Bayram öncesi emeklinin yüzünü güldürecek bir hamle yapmadınız" diye konuştu.

"Allah'ın en çok sevdiği fakiri neden hiç sevmediniz"

Açlık sınırının 25 bin lira, yoksulluk sınırının 81 bin lirayı aştığını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz emekliler, 'En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olsun' derken, emekli oyuyla seçilenler, 'Emekliye verecek para kasada yok' diyerek, emekliyi bu ülkenin sırtında yük olarak görüyor. 'Emekliye 4 bin lira ikramiye verdik, daha ne olsun?' derseniz, bunu kabul edemeyiz. Bu bizi hem üzer hem de bir sonraki seçimlerde daha seçici olmamıza sebep olur. Diyorsunuz ya, 'Allah fakiri sever.' Biz emekliler de bu ülkenin en fakir, en yoksul halkı olarak diyoruz ki: Allah'ın en çok sevdiği fakiri neden hiç sevmediniz? Emekli, evine ekmek götürmekten acizken, bayram günlerinde evine tatlı, şeker, et, gıda alamazken, çocuğuna torununa harçlık veremezken boynu bükükse, bu sizlerin yanlış siyasi karar ve tercihleriniz yüzündendir. Almış olduğunuz siyasi kararlarla birkaç günde halkın bütçesinden 60 milyar dolar uçup gitmiştir. Bunun ceremesini yine halk çekecektir. Zengin yandaş yine kafasını kuma sokacak, vergilere, cezalara katlanacak. Yani yanlış siyasetin faturası emekliye çıkacak. 'Size para kalmadı' diyeceksiniz. Emekli de size der ki: Artık mazlumun ahını alma. Mazlumun ahını alan bu dünyada da ahirette de cennet yüzü görmez."

"Bayramı, bayram tadında yaşayamıyoruz"

Emeklinin bayramı, bayram tadında yaşayamadığını ifade eden Göktaş, "Bayram günleri dert, hüzün çaresizlik günleri olmuş artık. Bayram harçlığı olarak verdiğiniz 4 bin lira gecikmiş fatura ödemeye yetiyor. Sizden önce emekli kira öder gibi ev sahibi olurken sizden sonra ev satın alır gibi kira ödüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Politika, Ekonomi, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Bayramda Hüzün Yaşıyor - Son Dakika

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