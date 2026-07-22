Emekliler Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Emekliler Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor

22.07.2026 14:25
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Emekliler, derinleşen ekonomik krizin etkisiyle yoksullukla karşı karşıya kaldı. Talepler yükseliyor.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şube Başkanı Cengiz Özyurt, Türkiye'nin derinleşen ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, uygulanan politikaların geniş halk kesimlerini yoksulluğa sürüklediğini söyledi. Özellikle emeklilerin bu süreçten en ağır şekilde etkilendiğini ifade eden Özyurt, "Yıllarca bu ülkenin kalkınmasına katkı sunmuş milyonlarca emekli bugün sefalet koşullarına mahkum edilmiştir" dedi.

DİSK-DEV Emekli-Sen Ordu Şubesi tarafından emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek ve ek zam taleplerini dile getirmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Tahıl Pazarı Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına emeklilerin yanı sıra çeşitli parti, sendika ve dernek temsilcileri de destek verdi.

Basın açıklamasını yapan Şube Başkanı Cengiz Özyurt, Türkiye'nin derinleşen bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, uygulanan politikaların geniş halk kesimlerini yoksulluğa sürüklediğini söyledi. Özyurt, özellikle emeklilerin bu süreçten en ağır şekilde etkilendiğini ifade ederek, "Yıllarca bu ülkenin kalkınmasına katkı sunmuş milyonlarca emekli bugün sefalet koşullarına mahkum edilmiştir" dedi.

Özyurt, mevcut ekonomik düzeni "sermayeye hizmet, emekliye sefalet" sözleriyle eleştirerek, ülke kaynaklarının belirli sermaye gruplarına aktarıldığını, buna karşılık emeklilerin düşük aylıklarla geçinmek zorunda bırakıldığını savundu. Emeklilerin aylıkları gerçek enflasyon karşısında eridiğini dile getiren Özyurt, geçmişte bir emekli aylığıyla ev alınabilirken bugün kira ödemekte dahi zorlanıldığını vurguladı.

"BİZİM ENFLASYONUMUZ MUTFAKTA, PAZARDA YAŞANAN GERÇEKLERLE ÖLÇÜLÜR"

Temel gıda ürünlerine erişimin emekliler için giderek zorlaştığını belirten ve resmi enflasyon verilerinin halkın yaşadığı gerçek ekonomik tabloyu yansıtmadığını ifade eden Özyurt, "Bizim enflasyonumuz mutfakta, pazarda yaşanan gerçeklerle ölçülür" dedi.

Emeklilerin sadece ekonomik değil, sosyal olarak da dışlandığını dile getiren Özyurt, birçok emeklinin geçinebilmek için ileri yaşına rağmen güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Özyurt, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, emekliler arasındaki aylık farklılıklarının giderilmesi için intibak yasasının çıkarılmasını, sağlık hizmetlerinde alınan katkı paylarının kaldırılmasını ve emeklilere sendikal haklar tanınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Özyurt, emeklilerin hak mücadelesinin yalnızca bugünü değil, gelecekte emekli olacak tüm çalışanları ilgilendirdiğini belirtti.

Açıklama, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Ekonomik Krizle Mücadele Ediyor - Son Dakika

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