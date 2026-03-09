Artvin Hopa'da Emekliler Yürüdü: Ekonomik Krizin Faturası Emeklilere Kesilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Hopa'da Emekliler Yürüdü: Ekonomik Krizin Faturası Emeklilere Kesilemez

09.03.2026 23:38  Güncelleme: 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emekliler Sendikası, emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirterek Hopa'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan emekliler, yaşam mücadelelerinin her geçen gün zorlaştığını ifade etti.

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Basın Yayın Sekreteri Muhammet Oral, açıklanan enflasyon rakamlarının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini ifade ederek, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü ve milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa ve Kemalpaşa üyeleri Hopa'da sendika binasında bir araya geldi. Ardından halkın yoğun olduğu bölgelerde sözlü duyurular yaparak bilgilendirme çalışması gerçekleştiren grup, daha sonra sendika binası önünde toplanarak Hopa Belediye Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından meydanda kitlesel basın açıklaması yapıldı.

"Hükümet yine şaşırtmadı, sıra emeklilere gelince 'para yok' dediler."

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Basın Yayın Sekreteri Oral yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümet yine şaşırtmadı, sıra emeklilere gelince 'para yok' dediler. Şimdi de 'savaş var' diyorlar; bahane üstüne bahane üretmeye devam ediyorlar. Her şey üretiyorlar, bir tek çözüm üretemiyorlar."

TÜİK Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyonla birlikte daha yılın ilk iki ayında emeklilerin gelirleri yaklaşık yüzde 8 oranında erimiştir. Ancak bu ülkede yaşayan herkes biliyor ki açıklanan rakamların hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yoktur.

"23 yıllık politikaların faturası emeklilere çıkarılamaz"

23 yılı aşkın süredir ülkeyi yönetenlerin uyguladığı beceriksiz ekonomik politikaların faturası emeklilere çıkartılamaz. Bugün ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır. Emekliler bayram gelsin istemez duruma düşmüştür. Çünkü bugün milyonlarca emekli için bayram demek; kredi kartı borcu, ertelenen faturalar, boş mutfak dolapları demektir. Mahcubiyet demektir.

Bayram ikramiyeleri ise artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüştür. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değildir. Bu aynı zamanda büyük bir vicdan ve adalet sorunudur.

Emeklilerin büyük bölümü BES-AR araştırmasına göre açlık sınırının yarısından az aylık alıyor. Ortalama emekli aylığı asgari ücretin 4 bin lira altındadır.

Temel gıda, kira ve enerji giderleri hızla artmaktadır. Emekli maaşları yıllardır sistemli biçimde erimektedir.Bayram ikramiyeleri emeklilerle alay eder düzeye düşmüştür.

Taleplerimiz nettir. Bayram ikramiyesi adı altında verilen ödenek yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Bu durumda en düşük emekli aylığı bir nebze de olsa açlık sınırına yaklaşabilir.En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli maaşlarında yıllardır biriken reel kayıplar derhal telafi edilmelidir. Büyümeden emeklilere pay verilmelidir. Emeklilerin sendika hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Emekliyi yoksulluğa mahküm eden politikalardan vazgeçilmelidir. Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Artvin, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Hopa'da Emekliler Yürüdü: Ekonomik Krizin Faturası Emeklilere Kesilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:26:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Artvin Hopa'da Emekliler Yürüdü: Ekonomik Krizin Faturası Emeklilere Kesilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.