Emekliler Hakkını İstiyor

27.02.2026 14:24
CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, emeklilerin geçim zorluğuna dikkat çekti, haklarını savunacaklarını duyurdu.

(GAZİANTEP)- CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Emekli artık file dolduramıyor, et alamıyor, torununa harçlık veremiyor. Bugün bayram ikramiyesi, ilk verildiği günkü alım gücünün çok gerisine düşmüştür. O gün bir küçükbaş kurbana yaklaşan ikramiye, bugün mutfak alışverişini bile zor karşılıyor. Bu, emeklinin cebinden çalınan refahtır. Emekli sadaka değil, hakkını istiyor. Emekli lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve il yöneticileri, emekli vatandaşlarla bir araya geldi. Emeklilerin toplumun en saygın kesimi olduğunu dile getiren Başkan Açar, "Mübarek ramazan ayı dolayısı ile aynı sofrayı paylaşırken içimizde hem dayanışmanın sıcaklığı hem de büyük bir adaletsizliğin sızısı var. Çünkü bugün Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş olmasına rağmen oldukça zorlu bir geçim mücadelesi veriyor" diye konuştu.

Emekli maaşlarında "inatla" iyileşmeye gidilmediğini dile getiren Açar, "Bakın, rakamlar ortada. En düşük emekli maaşı açlık sınırının altında. Ekonomik verilere göre açlık sınırı 30 bin lirayı geçmiş, açlık atlı, emeklimiz yaya kalmış. Milyonlarca emekli ay sonunu getiremiyor. O sürekli bizlerden gizledikleri enflasyon rakamları yüzde 60'lara dayanmış, mutfaktaki gerçek enflasyon ise çok daha yüksek. Pazara çıkan her emekli bunu iliklerine kadar hissediyor. Elektrik faturası artmış, doğal gaz artmış, kira artmış, gıda fiyatları katlanmış ama emeklinin maaşı yerinde saymış. Bu mudur sosyal devlet? Bu mudur emekliye saygı?" ifadelerini kullandı.

"Emekliyi yoksulluğa mahkum eden bu anlayış gidecek"

"Emekliyi, TÜİK tablolarıyla değil, pazardaki etiketlerle yüzleştirin" diyen İl Başkanı Açar, şöyle devam etti:"

"Emekli artık file dolduramıyor, et alamıyor, torununa harçlık veremiyor. Bugün bayram ikramiyesi, ilk verildiği günkü alım gücünün çok gerisine düşmüştür. O gün bir küçükbaş kurbana yaklaşan ikramiye, bugün mutfak alışverişini bile zor karşılıyor. Bu, emeklinin cebinden çalınan refahtır. Mesele sadece rakam meselesi değildir, mesele onur meselesidir. Emekli sadaka değil, hakkını istiyor. Emekli lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çok netiz: En düşük emekli maaşı insanca yaşam seviyesine çıkarılmalıdır. Bayram ikramiyeleri gerçek değerine kavuşturulmalıdır. Emekliler enflasyona ezdirilmemeli, refahtan pay almalıdır. Biz bunu yapacak iradeye de kadroya da sahibiz."

Bu düzen değişecek. Bu ülkenin kaynakları var, sorun kaynak yokluğu değil, adalet yokluğudur. Biz adaleti getireceğiz, emeğin hakkını teslim edeceğiz. Söz veriyoruz: Emekliyi yoksulluğa mahkum eden bu anlayış gidecek, emekli yeniden başı dik, cebi dolu yaşayacak. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA

